Межбанк: торги проходят на уровне 7,9265-7,9310 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9220/7,9270 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9265/7,9310 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2540/0,2544 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2527/0,2528 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос – 31,1925 рублей за доллар (+0,6636).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2203/1,2205 долл./евро, а к 12:00 упали до 1,2124/1,2126 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,6555/9,6670 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 9,6090/9,6185 грн./евро.