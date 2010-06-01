АМК изучает деятельность платежных систем в Украине

Антимонопольный комитет (АМК) изучает соответствие деятельности платежных систем конкурентному законодательству Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА".

Согласно сообщению, комитет рассматривает возможность возбуждения дела против платежных систем.

В ассоциации сообщили, что 31 мая 2010 г. организация получила запросы комитетов Верховной Рады и отдельных депутатов с просьбой дать разъяснения по поводу позиции платежных систем на протяжении 2008-2010 гг. относительно новых условий работы на украинском рынке после корпоратизации платежных систем.

По информации ассоциации, АМК в мае 2010 г. начал расследование деятельности платежных систем в Украине. Сообщается, что изучение комитетом деятельности платежных систем, предшествующее возможному расследованию, начато по обращению конфиденциального заявителя, а также на основе депутатских запросов, полученных комитетом.