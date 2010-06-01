Наличный курс доллара не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 31 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,63 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 9,81 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,70 грн./евро, по продаже – в пределах 9,67-9,87 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 31 мая понизился на 0,7% и сегодня составляет 0,2484 грн./рубль, курс продажи – на 0,8%, до 0,2586 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2380-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2620 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,95 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,62 грн./евро, продажи – на 0,6% - до 9,76 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,68 грн./евро, по продаже – в пределах 9,67-9,87 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,2% по сравнению с 31 мая и сегодня составляет 0,2493 грн./рубль, продажи – на 0,5% - до 0,2589 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2380-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2620 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,96 грн., евро – 9,55/9,87 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,95 грн., евро – 9,50/9,95 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,905/7,945 грн., евро – 9,55/9,85 грн., рубль – 0,2500/0,2570 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 1 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9251, к евро – 9,753421, к российскому рублю – 0,25781.