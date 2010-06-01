Госбюджет Украины выполнен с дефицитом 3,8 млрд. грн.

За январь-апрель 2010 года Государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом 3,765 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда составил 3,875 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

За указанный период поступления в Госбюджет составили 74,321 млрд. грн., в том числе в общий фонд – 58,154 млрд. грн.

Кассовые расходы Госбюджета за первые четыре месяца 2010 года составили 78,778 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 62,146 млрд. грн.

В январе-апреле т.г. Сводный бюджет выполнен с дефицитом 1,820 млрд. грн., при этом его доходы составили 95,429 млрд. грн., расходы – 97,945 млрд. грн.

В январе-апреле 2010 года погашение основной суммы долга по Государственному бюджету составляло 7,644 млрд. грн. (в т.ч. внутреннего долга – 5,790 млрд. грн., внешнего – 1,855 млрд. грн.).

Государственные заимствования в Госбюджет были осуществлены в объеме 24,159 млрд. грн. На внутреннем рынке было привлечено 24,074 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду – 21,676 млрд. грн. (на рекапитализацию "Укрэксимбанка" – 6,4 млрд. грн.), на внешнем - 85,7 млн. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-апреле 2010 года в Госбюджет поступило 156,1 млн. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 324 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 244,487 млрд. грн. Дефицит Госбюджета запланирован в сумме 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В Государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы, и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит Госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из Госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют Сводный бюджет Украины.