Межбанк закрылся ростом доллара

Сегодня на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту после двухмесячного периода стабильности начали расти. Несмотря на это, Нацбанк снова вышел на рынок с покупкой валюты, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На межбанке торги по доллару открылись котировками 7,9220/7,9270 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9265/7,9310 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9380/7,9460 грн./долл.

В 12:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2540/0,2544 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2527/0,2528 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до уровня 0,2536/0,2538 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,30 рублей за доллар (+0,7711).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2203/1,2205 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,2153/1,2155 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,6555/9,6670 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 9,6090/9,6185 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 9,6460/9,6595 грн./евро.