Банк Ватикана подозревается в отмывании денег

Банк Ватикана и еще десять итальянских финансовых структур оказались в центре расследования итальянской прокуратуры, которая подозревает, что через них могли реализовываться схемы по уходу от налогов и отмыванию денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Помимо банка Римско-католической церкви в числе подозреваемых значатся также Intesa Sanpaolo и Unicredit. Прокуратура заинтересовалась деятельностью Банка Ватикана после того, как были получены данные об операциях по одному из открытых в нем счетов на общую сумму в 180 миллионов евро.

В сентябре 2009 года банк возглавил Этторе Готти Тедески, представитель испанской группы Santander, сменивший Анджело Калойя, занимавшего руководящий пост на протяжении 20 лет. До 1989 года Банк Ватикана возглавлял архиепископ Пол Марцинкус. В 80-х годах банк оказался в центре скандала в связи с крахом Banco Ambrosiano, который подозревался в связях с мафией.