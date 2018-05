Курс евро к доллару опустился до минимума за 4 года

Евро на торгах во вторник снижается в цене по отношению к доллару, опускаясь до минимального за четыре года уровня, на фоне опасений, что долговой кризис в Европе приведет к увеличению убытков банковского сектора региона, сообщает РИА Новостии со ссылкой на нтернет-издание The Wall Street Journal.

Евро в ходе торгов во вторник на 18.18 мск подешевел до 1,2248 доллара с 1,2304 доллара за евро по итогам торгов в понедельник. При этом в ходе торгов курс евро к доллару опускался до минимальной с 14 апреля 2006 года отметки 1,2111 доллара за евро. Доллар также укрепился к японской иене - до 91,29 иены за доллар с 91,18 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,12% - до 86,69 пункта.

"Рынки подозревают, что европейские чиновники по-прежнему медлят с действиями", - приводит издание мнение аналитиков Brown Brothers Harriman. Участники рынка хотят увидеть подробности того, как будет функционировать согласованный ранее механизм финансовой стабильности на сумму около 1 триллиона долларов, а также ознакомиться с деталями плана выкупа гособлигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ), отмечают аналитики. На снижении стоимости евро во вторник сказывается опубликованный ЕЦБ накануне отчет по финансовой стабильности, согласно которому объем списаний по "плохим"долгам и активам в банках еврозоны в текущем году может увеличиться на 90 миллиардов евро, а в 2010 году может составить 105 миллиардов евро или даже больше, учитывая "увеличившиеся суверенные риски и возможные опосредованные эффекты фискальной консолидации".

Дополнительным негативом для единой европейской валюты стали данные по рынку труда еврозоны за апрель. Уровень безработицы в 16 странах еврозоны в апреле 2010 года повысился на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и, таким образом, установил очередной рекорд с момента введения в обращение евро - 10,1%. Крупнейшая банковская группа Японии Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., тем временем, понизила прогноз стоимости евро ввиду сохраняющегося риска трансформации кризиса суверенных долгов в полноценный экономический кризис. Согласно обновленному прогнозу банка, который приводит агентство Bloomberg, курс евро к доллару опустится до 1,16 доллара за евро к четвертому кварталу текущего года, в то время как месяц назад аналитики банка ожидали снижения показателя лишь до 1,22 доллара за евро. Несмотря на то, что падение стоимости единой европейской валюты в ближайшем будущем может приостановиться, "мы придерживаемся нашего прогноза, согласно которому евро будет дешеветь в средне- и долгосрочной перспективе", отмечает старший экономист по валюте Bank of Tokyo Кикуко Такеда (Kikuko Takeda), по мнению которого еврозона находится "на грани настоящего кризиса". В банке также ожидают, что долговой кризис в Европе приведет к снижению темпов экономического роста и увеличению объема "плохих"долгов в банковском секторе, а также будет в течение длительного периода времени удерживать ЕЦБ от повышения ставки.