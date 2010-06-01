Нестабильность Европы подняла цену на золото

Золото увеличивается в цене на торгах во вторник на фоне опасений усугубления кризиса суверенных долгов в Европе, сообщает агентство Bloomberg.

Августовский фьючерс на золото в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже на 18.41 мск подорожал на 0,9% - до 1226,5 доллара за тройскую унцию. "Фактор страха по-прежнему присутствует на рынке, и повышенное внимание инвесторов к золоту объясняется его статусом актива-убежища, - заявил агентству Bloomberg аналитик по сырьевым рынкам LGT Capital Management Байрам Динсер (Bayram Dincer). - Инвесторы, вероятно, снизят вложения в акции, что сделает инвестиции в золото привлекательной альтернативой". Участники рынка опасаются нарастания кризисных тенденций в экономике Европы, вызванных высоким уровнем госдолга и дефицитов бюджетов ряда стран региона. Кроме того, направленное на преодоление долгового кризиса ужесточение фискальной политики в этих странах может, по мнению ряда аналитиков, привести к замедлению темпов экономического роста. Поддержку ценам на драгоценный металл оказали также прогнозы Европейского центрального банка (ЕЦБ) по банковскому сектору. ЕЦБ накануне опубликовал отчет по финансовой стабильности, согласно которому объем списаний по "плохим"долгам и активам в банках еврозоны в текущем году может вырасти на 90 миллиардов евро, а в 2010 году может составить 105 миллиардов евро или даже больше, учитывая "увеличившиеся суверенные риски и возможные опосредованные эффекты фискальной консолидации". Комментарии ЕЦБ резко подогрели интерес инвесторов к вложениям в золото как актив-убежище, считает старший вице-президент MKS Finance SA Афшин Набави (Afshin Nabavi), мнение которого приводит интернет-издание The Wall Street Journal. "Мы по-прежнему наблюдаем покупки золота, вызванные инвестиционным спросом", - отмечает Набави. Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.