Курс НБУ на 2 июня

Официальный курс НБУ на 2 июня:100 USD США – 792.5100 (на 1 июня – 792.5100)100 EUR – 963.2959 (на 1 июня – 975.3421)10 RUR – 2.5507 (на 1 июня – 2.5781)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 2 июня 2010 года за 10 тройских унций (грн.):959 XAU 10 Золото–96666.41 (на 1.06–96210.71)961 XAG 10 Серебро–1450.29(на 1.06–1468.52)962 XPT 10 Платина–122363.54(на 1.06–124344.82)964 XPD 10 Палладий–35979.95(на 1.06–37168.72)

Официальный курс НБУ на 2 июня: 100 USD США – 792.5100 (на 1 июня – 792.5100) 100 EUR – 963.2959 (на 1 июня – 975.3421) 10 RUR – 2.5507 (на 1 июня – 2.5781) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 2 июня 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 96666.41 (на 1 июня – 96210.71) 961 XAG 10 Серебро – 1450.29 (на 1 июня – 1468.52) 962 XPT 10 Платина – 122363.54 (на 1 июня – 124344.82) 964 XPD 10 Палладий – 35979.95 (на 1 июня – 37168.72)

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