От размещения ОВГЗ бюджет получил 139,460 млн. грн.

По предварительным результатам сегодняшнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет удалось привлечь 139,460 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, ОВГЗ со сроком погашения 20 октября 2010 года были размещены на сумму 14,393 млн. грн. под 11% годовых, 18 мая 2011 года – на 22,229 млн. грн. под 13%, 4 сентября 2013 года – 102,838 млн. грн. под 12,5%.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Минфин отказался от ранее объявленного размещения бумаг со сроком погашения 27 марта 2013 года.

Как сообщал УНИАН, по информации Нацбанка, по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в апреле т.г. поступило 4,426 млрд. грн. (с начала года – 18,067 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью докапитализации) на общую сумму 24,457 млрд. грн. В апреле выпуск ОВГЗ с целью докапитализации не осуществлялся.