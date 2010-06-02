Кризис особо не отразился на военных расходах

Мировой финансовый кризис не оказал серьезного влияния на глобальный уровень военных расходов.

К такому выводу пришли эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) в опубликованном сегодня ежегодном докладе за 2010 г. В прошлом году эти расходы возросли по сравнению с 2008 г. на 5,9%, а по сравнению с 2000 г. - на 49%, передает ПРАЙМ-ТАСС.

В США в абсолютном исчислении затраты на сферу вооружений возросли на 47 млрд. долл. и составили 54% от общего мирового роста. Из стран, чья статистика оказалась доступной, 65% увеличили военные ассигнования. Наибольшие показатели роста отмечены в Азии и Океании - 8,9%.

Руководитель отдела военных расходов СИПРИ Сэм ПЕРЛО-ФРИМЭН, отмечает, что в прошлом году "многие страны повысили уровень государственного расходования средств в качестве способа борьбы с рецессией. Несмотря на то, что далеко не всегда расходы на военные нужды являются серьезной частью пакетов мер экономического стимулирования, они не подвергались сокращению".

В 2009 г в мире проводилось 54 миротворческих операции, известные на сегодняшний день расходы на них составили 9,1 млрд. долл. В них было задействовано рекордное число личного состава - 219 тыс. 278 человек (89% военных и 11% гражданских лиц), что означает 16-процентный рост по сравнению с 2008 г. Это объясняется увеличением уже действующих на сегодняшний день контингентов, в первую очередь, в Афганистане.

СИПРИ оценивает мировые ядерные арсеналы в 8100 единиц оперативных боеголовок, находящихся на вооружении 8 ядерных держав - США, России, Китая, Великобритании, Франции, Индии, Пакистана и Израиля. Из них около 2 тыс. находятся в состоянии полной боеготовности с возможностью запуска в пределах нескольких минут. Несмотря на ряд неудач, глобальные усилия по сокращению запасов ядерных вооружений в минувшем году эксперты СИПРИ в целом характеризуют как успешные.

В десятку стран с самыми высокими военными расходами в 2009 г. в расчете по текущим ценам входят (в млрд. долл): США - 661, Китай - 100 (оценка СИПРИ), Франция - 63,9, Великобритания - 58,3, Россия - 53,3 (оценка СИПРИ), Япония - 51,8, Германия - 45,6, Саудовская Аравия - 41,3, Индия - 36,3, Италия - 35,8.