Вопрос о продолжении сотрудничества с МВФ остается открытым

На сегодняшний день вопрос о продолжении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) остается открытым.

Об этом в комментарии УНИАН заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Отвечая на вопрос, можно ли сказать сегодня конкретно, планирует ли Украина продолжать выполнение действующей программы с МВФ или все же добивается открытия новой программы, И.АКИМОВА сказала: «Вопрос о продолжении сотрудничества пока открытый».

Как сообщал УНИАН, по информации источника в Украине, детально информированного о ходе переговоров Украины и МВФ, на сегодняшний день велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в начале реализации новой программы сотрудничества в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что одной из основных причин возможного отказа является то, что МВФ фактически уверен, что в госбюджете Украины на 2010 год заложен существенно заниженный дефицит.

«В МВФ раскусили, что реальный дефицит в Украине по итогу года будет не 5,3% ВВП, как приняли, а в районе 14%. Кроме того, в МВФ не видят от Украины решения проблем «Нафтогаза», намерений реформировать систему пенсионного обеспечения и повышения цены на газ для населения. Сегодня, учитывая планы провести местные выборы осенью, на реформирование пенсионной системы и повышение цены никто не пойдет», – сказал собеседник агентства.

Напомним, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 21 мая заявил, что Украина выполнила все условия для продолжения сотрудничества с МВФ, которые можно было выполнить на этапе подписания новой программы. По его словам, согласно требованиям МВФ, принят закон о повышении акцизов, утвержден финплан НАК «Нафтогаз Украины» с дефицитом немногим более 6 млрд. грн. и главное – принят бюджет с дефицитом 5,3%.

Также он заявил, что заверил МВФ в том, что правительство должно и будет выполнять законы о госбюджете и по итогам 2010 года дефицит бюджета составит 5,3% ВВП.

Ранее Украина планировала получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ уже в июне.