Межбанк: котировки по доллару ушли вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9310/7,9450 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2546/0,2552 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,7025/9,7230 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2242/1,2244 долл./евро (вторник, 1 июня, - 1,2203/1,2205 долл./евро).

Во вторник, 1 июня, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250 грн./долл.