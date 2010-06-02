Межбанк: котировки по доллару ушли вверх
11:23, 02 июня 2010Финансы
1
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9310/7,9450 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2546/0,2552 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,7025/9,7230 грн./евро.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2242/1,2244 долл./евро (вторник, 1 июня, - 1,2203/1,2205 долл./евро).
Во вторник, 1 июня, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250 грн./долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter