В Украине заработал платежный сервис «Єдиний гаманець»

Сегодня в Украине начал работу новый платежный сервис «Єдиний гаманець».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «О2» (Россия).

Согласно сообщению, в России платежный сервис «Единый кошелек» был открыт 2 июня 2007 года.

В Украине новый платежный сервис получил название «Єдиний гаманець» и доступен по адресу http://www.W1.ua. Валютой украинского аналога «Единого кошелька» является гривня, а интерфейс клиентских приложений переведен на украинский язык.

«Мы представляем удобный инструмент для регулярных интернет-платежей, в том числе и через мобильные устройства, который успешно зарекомендовал себя в России, и уверены, что он будет востребован украинскими пользователями», – отметил руководитель платежного сервиса «Единый кошелек» (Россия) Константин ШИЛОВ.

Сервис начинает свою работу с солидным списком получателей платежей, среди которых

ведущие операторы сотовой связи, Интернета и цифрового телевидения Украины:

Beeline, CDMA UA, life:), «Киевстар», МТС, PeopleNet, Utel, «Интертелеком», Vega,

Viasat, оплата услуг которых осуществляется без комиссии.

Пополнить кошелек можно самыми разными способами, в том числе в

обширной сети из более 14 тыс. платежных терминалов ОСМП, EasySoft, 24nonStop, Pegas, RegulPay, City-Pay, размещенных по всей Украине.

Справка УНИАН. Сервис «Единого гаманця» обеспечивает ООО «О2», осуществляющее информационно-технологическое взаимодействие участников расчетных отношений с использованием платежного сервиса «Единый кошелек».

В России пользователям «Единого кошелька» доступны: оплата услуг компаний «Мегафон», «Билайн», МТС и еще более 600 провайдеров; покупки в интернет-магазинах, отправка SMS-сообщений, VoIP-телефония и др.