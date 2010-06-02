Киргизия лидирует в СНГ по темпам промышленного роста

Киргизия по итогам января-апреля 2010 г. сохранила лидерство среди стран СНГ по темпам промышленного роста – этот показатель достиг 61,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом свидетельствует поступившая сегодня в ПРАЙМ-ТАСС информация Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Столь значительный рост объясняется возобновлением на полную мощность работы золоторудного предприятия "Кумтор", которое для Киргизии является системообразующим.

Второе и третье места заняли соответственно Таджикистан и Армения, где темпы роста составили 16% и 12,9%.

На Украине промышленное производство за 4 месяца возросло на 12,6%, в Казахстане – на 11,8%, в России – на 6,9%, в Белоруссии – на 6,1%, в Молдавии – на 5,5%, в Азербайджане – на 5,2%.

В среднем по странам СНГ промышленное производство в январе-апреле 2010 г увеличилось на 8 проц по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Отсутствуют данные о динамике промышленного производства за сопоставимый период по Туркмении и Узбекистану.