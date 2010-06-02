В банках Кипра в апреле был резкий скачок депозитов из-за рубежа

Кипрские банки зарегистрировали в апреле резкий скачок депозитов из-за рубежа. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету Financial Mirror, это произошло главным образом за счет финансовых вливаний из России, Украины и других стран СНГ. В апреле депозиты резидентов этих государств в банках Республики Кипр возросли на 638 млн. евро и достигли в целом 18 млрд евро.

Был отмечен также значительный приток капитала из Греции, переживающей острейший финансовый кризис. По данным ежемесячного кредитно-валютного обзора Центробанка Кипра, греки перевели на остров в апреле 576 млн. евро. Всего с января нынешнего года из Греции на Кипр поступили 1,5 млрд евро из общей сумму в 8 млрд евро, которую греки вывели из своей страны.

В целом в апреле депозиты в кипрских банках возросли на 1,43 млрд евро - до 62,26 млрд евро. По мнению Центробанка, это свидетельствует о доверии в мире к банковской системе Кипра.