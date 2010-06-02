Кабмин намерен ежегодно гасить 20% НДС-облигаций

Правительство планирует, что ежегодно будет гасить 20% НДС-облигаций, выпущенных для возмещения задолженности по налогу на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Предполагается, что бумаги (НДС-облигации – УНИАН) будут выпущены на пять лет, и каждый год пятую часть мы будем гасить полностью», – сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что на сегодняшний день нет возможности установить доходность облигаций выше 5,5%. Однако, по словам вице-премьера, если облигации не будут массово реализовываться, дисконт может увеличиться.

«Дисконт, если все сейчас начнут продавать эти бумаги на рынке, может быть и больше… Если не будут торопиться, подержат эти ценные бумаги и не будут все выпускать на рынок, то дисконт значительно сократится», – сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

Как заявил 26 мая т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, в ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%.

Долг по НДС на 1 мая составляет 27,3 млрд долл.