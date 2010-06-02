Кредиты МВФ не являются жизненно необходимыми для Украины

На сегодняшний день кредиты Международного валютного фонда не являются для Украины жизненно необходимыми.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель директора Национального института стратегических исследований, президент Центра антикризисных исследований Ярослав ЖАЛИЛО сегодня во время пресс-конференции.

«На сегодня деньги МВФ Украине нужны, но не критически. Украине более критически необходимо провести реформаторские преобразования, которые бы обеспечивали финансовый рост…», - отметил он. Однако в то же время, экономическая ситуация в стране пока далека от стабильности.

По мнению Я.ЖАЛИЛО, Украине необходимо реализовать собственную программу реформ, не привязываясь к обязательствам перед МВФ, и тогда апеллировать к получению такого страхового кредита, опираясь на реализацию программы. Эксперт также отметил, что кредиты МВФ не направлены на возобновление роста экономики страны. «Поэтому я бы на сегодня не обвинял правительство в том, что оно не пытается со всех сил получить кредит МВФ», - сказал Я.ЖАЛИЛО.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 21 мая заявил, что Украина выполнила все условия для продолжения сотрудничества с МВФ, которые можно было выполнить на этапе подписания новой программы. По его словам, согласно требованиям МВФ, принят закон о повышении акцизов, утвержден финплан НАК «Нафтогаз Украины» с дефицитом немногим более 6 млрд. грн. и главное – принят бюджет с дефицитом 5,3%.

Также он заявил, что заверил МВФ в том, что правительство должно и будет выполнять законы о госбюджете и по итогам 2010 года дефицит бюджета составит 5,3% ВВП.

Ранее Украина планировала получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ уже в июне.