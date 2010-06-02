Межбанк: доллар подорожал

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9310/7,9450 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9270/7,9320 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9310/7,9375 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2546/0,2552 грн./рубль, к 12:00 цены упали – 0,2542/0,2543 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2543/0,2545 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снизился и составил 31,175 рублей за доллар (-0,125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2190/1,2270 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7025/9,7230 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 9,6760/9,6860 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 9,6960/9,7080 грн./евро.