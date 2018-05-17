Украине удастся "раскрутить" МВФ?

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом с учетом предлагаемой правительством новой программы под большим вопросом. И хотя Кабмин из кожи вон лезет, чтобы ублажить «инвестора», аппетит украинской власти, достигший порядка 19 млрд. долл. на 2,5 года, может быть не удовлетворен. От суммы займа зашкаливает понимание, особенно, если вспомнить резкую критику нынешней власти в часы ее оппозиции в отношении Кабмина Тимошенко, который шел на «позорные» условия Фонда для покрытия якобы бюджетных дыр. Но, ради справедливости, нужно отдать должное Юлии Владимировне – многие требования Фонда (повышение планки пенсионного возраста, сокращение соцвыплат, снятие газовых дотаций) ей удалось не воплотить в жизнь. Хотя один из главных вопросов, куда направлялись эти средства, до сих пор остается без ответа.

***Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму порядка 11 млрд. долл. Остается четвертый транш на сумму порядка 4 млрд. долл. Теперь Украина предлагает новую программу сотрудничества на общую сумму 19 млрд долл.

Отношения с МВФ последнее время оставались в тени, изредка всплывая на поверхность. Российско-украинские телодвижения по углублению «по самое не могу» сотрудничества отвлекли от жизненно важного для нашей страны диалога с МВФ. К тому же власть, отчитываясь о бесконечных поездках в Вашингтон на переговоры с руководством Фонда, рассказывала о вот-вот принятии окончательного решения Фондом, которое, по ее убеждению, ничем иным как положительным быть не может. Правда, она немного лукавила с датой. По ее расчетам, «дружба» восторжествует в июне. Но Фонд ушел в глубокое раздумье…

Молчание "ягнят"

Первой стремной «ласточкой» стало заявление источника, близкого к переговорному процессу, что на сегодняшний день велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в помощи. «Сегодня вероятность того, что МВФ откажет Украине в продолжении сотрудничества по новой программе, составляет 9 к 1», - заявил собеседник УНИАН. При этом он подчеркнул, что одной из основных причин возможного отказа является то, что МВФ фактически уверен, что в госбюджете Украины на 2010 год заложен существенно заниженный дефицит. «В МВФ раскусили, что реальный дефицит в Украине по итогу года будет не 5,3% ВВП, как приняли, а в районе 14%. Кроме того, в МВФ не видят от Украины решения проблем «Нафтогаза», намерений реформировать систему пенсионного обеспечения и повышения цены на газ для населения. Сегодня, учитывая планы провести местные выборы осенью, на реформирование пенсионной системы и повышение цены никто не пойдет», - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что, вряд ли ситуацию может изменить позиция России, которая заявила о поддержке продолжения сотрудничества, поскольку этому сопротивляется руководство европейского департамента МВФ.

А, может, Россия изъявила желание стать «роялем в кустах» причем по принципу пришел, увидел, победил. Дескать, я вам оказала огромедную услугу, и теперь жду "соответствующей" благодарности». Ведь для нее еще есть белые точки на карте Украины...

В Администрации Президента уклоняются от прямого ответа по поводу МВФ. К примеру, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова, отвечая на вопрос, можно ли сказать сегодня конкретно, планирует ли Украина продолжать выполнение действующей программы с МВФ или все же добивается открытия новой программы, сказала: «Вопрос о продолжении сотрудничества пока открытый».

Некоторое недоумение относительно задержки с предоставлением займа улавливается и в заявлениях главы Кабмина Николая Азарова. Дескать, чего еще от нас хотят - Украина выполнила все условия, которые можно было выполнить на этапе подписания новой программы. Согласно требованиям МВФ, принят закон о повышении акцизов, утвержден финплан НАК «Нафтогаз Украины» с дефицитом немногим более 6 млрд. грн. и главное – принят бюджет с дефицитом 5,3%.

Немного поднял занавес вице-премьер-министр Сергей Тигипко. По его словам, меры для увеличения доходной части государственного бюджета предпринимаются, что и позволит продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. При этом он отметил, что, в частности, увеличению доходной части будет способствовать новый закон о проведении госзакупок, принятый Радой 1 июня т.г. «Мы должны убедить МВФ в доходной части (госбюджета – УНИАН)», – сказал он.

Значит, с доходами у нас не все нормально. Как оказалось, и с «Нафтогазом» тоже. По словам С.Тигипко, сейчас идет детальное изучение финансовой ситуации в НАК.

«Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

Его оптимизму можно только позавидовать…

***В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 324 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 244,487 млрд. грн. Дефицит Госбюджета запланирован в сумме 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.

За январь-апрель 2010 года Государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом 3,765 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда составил 3,875 млрд. грн.

Интересный момент. Раньше в СМИ просачивались, пусть микроскопические, но все же подробности переговорного процесса. Это как раз и давало оппозиции возможность «поговорить». В разгар скандала всплывали различные тонкости украинской политики, что позволяло, хотя бы приблизительно, но спрогнозировать наше бытие. Теперь, видимо, учтя все проколы Тимошенко, власть во избежание критики заперла все под особый замок. Хотелось бы напомнить – нет ничего тайного, что не станет явным…

Обида, или недевичья память?

Ряд экспертов считают, что предоставление транша затягивается из-за ситуации в Европе. Вероятность дефолта ряда стран ЕС – Греции, Испании, Португалии, Дании, Финляндии, Болгарии и Кипра, где дефицит государственной казны уже превышает позволенные 3%, конечно, напрягает МВФ, который предполагается задействовать в спасении Евросоюза. Но в Фонде опровергают такой вывод.

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что все европейские перипетии никак не отразятся на планах помощи Украине.

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно ресурсов. Я не могу себе представить, чтобы члены нашей организации допустили ситуацию, при которой мы не могли бы выполнить свои обязательства из-за нехватки средств", - подчеркнул Дж.Липски. И еще одно его важное замечание - в вопросе предоставления средств Фонд будет "беспристрастным" ко всем членам МВФ, "у нас универсальная организация и сбалансированный подход ко всем членам".

Выходит, что-то не в порядке именно в Украине, а, может, МВФ устал от обещаний нашей власти, которые, как правило, остаются только обещаниями. Еще одним вариантом может быть хорошая память МВФ. Критикуя шаги Тимошенко, Н.Азаров как-то заявил: «Учитывая политику МВФ, который, несмотря на провал своей программы, продолжает деньги давать, он преследует, прежде всего, какие-то свои цели, мне непонятные, и, наверное, политический подтекст здесь есть». Конечно, обидно для международного кредитора, кто же дает в займы, причем такие крупные суммы, не воспользовавшись моментом продиктовать пару-тройку условий, на сегодня альтруистов днем с огнем не найти…

Но на этом Н.Азаров не остановился, он даже рассказал, как будет погашаться долг. «Любое новое правительство может задать МВФ вопрос: а почему вы выделяли деньги, не контролируя эффективность выполнения программы? А раз так, то наша ответственность за возврат этих кредитов возникает только тогда, когда вы (МВФ) признаете, что вели в отношении Украины неэффективную политику. И речь может идти только о списании этих ресурсов, потому что Украина не обязана расплачиваться по тем кредитам, которые были выданы на осуществление неэффективной политики», - отметил он.

Эти заявления были сделаны еще осенью прошлого года. Но слово не воробей… На месте МВФ любой бы задумался…

Между тем, деньги сейчас во главе угла. По ряду экспертных оценок, в 2010 году на обслуживание госдолга необходимо порядка 30 млрд. долл. Но к этой цифре можно добавить банковские и корпоративные долги, что, по мнению аналитиков, может составить в совокупности более 100 млрд долл. Таким образом, внешний и внутренний долг Украины будет на уровне 90% ВВП.

"Успокаивают" заявления Президента. Виктор Янукович 2 июняв ходе второго заседании Комитета экономических реформ заявил, что сделает "все, чтобы сотрудничество с МВФ было возобновлено, но чтобы при этом не упал уровень защиты бедных людей, старшего поколения, детей, многодетных семей". "Я только что разговаривал с распорядителем Международного валютного фонда Домиником Стросс-Каном. Мы договорились, что уже на следующей неделе один из ведущих экспертов МВФ приедет в Украину и мы вместе рассмотрим сильные и слабые стороны тех реформ, которые мы начинаем", - отметил В.Янукович.

Будем надеяться, что все так и будет...

Просим по привычке..

Однако, сейчас, как и во времена зачатия сотрудничества с МВФ, звучат мнения, что Украина вполне может выжить самостоятельно. Так, заместитель директора Национального института стратегических исследований, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило считает, что «на сегодня деньги МВФ Украине нужны, но не критически. Украине более критически необходимо провести реформаторские преобразования, которые бы обеспечивали финансовый рост…».

По его мнению, Украине необходимо реализовать собственную программу реформ, не привязываясь к обязательствам перед МВФ, и тогда апеллировать к получению такого страхового кредита, опираясь на реализацию программы. Эксперт также отметил, что кредиты МВФ не направлены на возобновление роста экономики страны. «Поэтому я бы на сегодня не обвинял правительство в том, что оно не пытается со всех сил получить кредит МВФ», - сказал Я.Жалило.

Чем закончится история, покажет время. И не понятно, какой результат можно назвать положительным. Куда идут деньги Фонда, нам все равно не понять, судя по нашим кошелькам, не в пользу «нищих». А относительно вип-персон, то они найдут применение любому займу. К этому выводу подталкивает следующий факт. Кипрские банки зарегистрировали в апреле резкий скачок депозитов из-за рубежа. Как пишет Financial Mirror , это произошло главным образом за счет финансовых вливаний из России, Украины и других стран СНГ. В апреле депозиты резидентов этих государств в банках Республики Кипр возросли на 638 млн. евро – до 18 млрд евро.

Жаль только, что мы не принимаем участие в таких лихих финансовых операциях…

Нана Черная (УНИАН)