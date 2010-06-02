На следующей неделе в Украину прибудет представитель МВФ

21:30, 02 июня 2010
Финансы
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Для оценки экономической ситуации

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН заявляет, что на следующей неделе в Украину прибудет его советник для оценки экономической ситуации в государстве.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, об этом Д.СТРОСС-КАН заявил во время телефонного разговора с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом в контексте подготовки новой программы сотрудничества.

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