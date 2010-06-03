Ромпей: евро переживает критический момент

Европейская валюта переживает критический момент, однако "слухи о смерти евро сильно преувеличены". Так оценил ситуацию на финансовых рынках председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. Выступая на международной инвестиционной конференции в Ла-Боль на атлантическом побережье Франции, он отметил, что ЕС "продемонстрировал способность к решительным действиям".

"Участники ЕС проявили сильную политическую волю защищать общую валюту и гарантировать экономическую стабильность", - сказал Ромпей. По его словам, передает ИТАР-ТАСС, в ближайшее время главы государств и правительств должны принять новую европейскую стратегию обеспечения экономического роста и занятости. Ее главными целями будут развитие инноваций, образования, повышение занятости, решение климатических проблем. "Одновременно будут приниматься и другие меры для повышения привлекательности Европы для инвесторов", - добавил он.

Ромпей отметил, что согласно исследованию аудиторской компании Ernst & Young, ЕС занимает вторую позицию в рейтинге инвесторов после Китая, а страны Восточной Европы по этому показателю опережают США и Канаду.

"Благодаря совершенствованию законодательной базы Европейский союз может стать еще более эффективным международным игроком", - заметил председатель ЕС. Он сообщил, что общая позиция по данному вопросу государств-участников организации будет представлена на предстоящем в июне совещании G20 в Торонто.