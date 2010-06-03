Нефтяные пятна к пятнице достигнут пляжей Флориды

Вызванные аварией в Мексиканском заливе нефтяные пятна движутся на восток, в сторону песчаных пляжей Флориды. По словам метеорологов, нефть может приблизиться к берегу уже к пятнице, угрожая нанести непоправимый ущерб целой цепи островов, заливов, пляжей, растениям, животным и, конечно, жителям этого популярного среди туристов региона.

Как сообщил в среду командующий Береговой охраной США адмирал Тед Аллен, который руководит действиями госслужб по ликвидации последствий аварии, на защиту побережья направлены дополнительная техника, рабочие и ресурсы. В частности, планируется соорудить новые боновые заграждения, которые предназначены для локализации зон разлива нефти у штата Алабама. Кроме того, за передвижением нефти у берегов Алабамы, Миссисипи и Флориды будут следить дополнительные расчеты вертолетов, помогая береговой охране бороться с нефтяными пятнами.

Что касается ликвидации аварийной скважины, то, по словам Т.Аллена, специалистам BP все-таки удалось освободить заклинившую в среду утром циркулярную пилу, которая должна обрезать поврежденный трубопровод скважины. На это у инженеров ушел практически весь рабочий день - 12 часов. Сегодня специалисты должны продолжить работы по обрезанию трубопровода, расположенного на глубине более 1,5 км. После этого на трубу наденут перекрывающий клапан, сверху которого предполагается установить коллектор. В него, как ожидается, и будет поступать из скважины нефть, которую далее по специальному трубопроводу начнут откачивать на поверхность в резервуары танкера. Весь этот процесс должен занять от 4 до 7 дней, прогнозируют в компании.

В любом случае, откачка нефти на танкеры не позволит прекратить ее разлив. Полностью ликвидировать фонтанирование можно будет, лишь пробурив к действующей скважине наклонную разгрузочную. Соответствующие работы уже ведутся, однако завершатся они не раньше августа этого года.

Разлив нефти начался после взрыва 20 апреля на буровой платформе, расположенной примерно в 210 км к юго-востоку от Нового Орлеана /штат Луизиана/. Авария стала крупнейшей техногенной катастрофой подобного рода в США. При взрыве погибли 11 нефтяников, а сама платформа затонула. Все попытки BP остановить утечку нефти пока ощутимых результатов не дали. Периодически для ликвидации последствий разлива специалисты компании разбрасывают на глубине химикаты - так называемые дисперсанты, которые разрушают нефтяные пятна на мельчайшие капли, передает ПРАЙМ-ТАСС.