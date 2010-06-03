Госдолг США достиг рекордных 13 трлн долларов

Государственный долг США достиг рекордного размера и к началу июня 2010 года составляет более 13 триллионов долларов. Такие данные, передает Lenta.ru, опубликованы на сайте американского министерства финансов. The Washington Times отмечает, что теперь "долг" каждого гражданина США составляет 42 тысячи долларов.

Как сообщал в среду, 2 июня, CBS News, Барак Обама прокомментировал ситуацию во время своего выступления в Питтсбурге. Президент заявил, что его администрация не виновата в образовании столь большого национального долга, поскольку он вступил в должность в разгар кризиса, когда вследствие экономического спада в бюджете страны образовалась дыра в три триллиона долларов.

Как отмечается, Обама не называл имя Джорджа Буша, однако дал понять, что увеличение госдолга является следствием политики, которую проводила администрация его предшественника.

CBS News напоминает, что за восемь лет пребывания у власти Буша национальный долг США вырос на 4,9 триллиона долларов.

В феврале 2010 года Обама подписал документ, увеличивающий допустимый лимит для государственного долга до 14,3 триллиона долларов (ранее он составлял 12,4 триллиона долларов).