Азаров назвал позитивы закона о внешней и внутренней политике

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ определил позитивы в случае принятия парламентом законопроекта «Об основах внешней и внутренней политики Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Верховной Рады, представляя данный законопроект, он сказал, что его принятие «кардинально изменит правовое пространство государства». По словам Н.АЗАРОВА, внутренняя и внешняя политика «будут опираться не на политическую целесообразность, личные вкусы», а на закон.

По его мнению, это «огромное продвижение» на пути верховенства права, укрепления демократических основ существования государства, на пути развития институтов гражданского общества.

Как сказал Н.АЗАРОВ, ему понятно, почему предыдущая власть «противилась принятию основ внешней и внутренней политики, ведь это закон, который делает невозможным осуществление авантюрной политики и не дает возможности навязывать обществу то, что оно не поддерживает».

Н.АЗАРОВ считает, что данный закон станет тем стандартом, по которому будет сверяться вся нормотворческая деятельность власти. Он отметил, что в таком случае не будет «нормотворчества по собственному усмотрению, не будет социально-экономических, с позволения сказать, экспериментов, которые замучили народ Украины».

Он отметил, что не будет ситуации, которая «шокировала общество, когда высшие должностные лица потихоньку подписали письмо о согласии на присоединение к Плану действий по вступлению в НАТО, и узнало государство об этом случайно – от американского сенатора».

По словам премьера, также не повторится ситуация, когда от Президента Украины и от всего государства на протяжении двух лет «прятали текст газового соглашения, которое нанесло экономике ущерб, сравнимый с потерями от военных действий».

Как отметил Н.АЗАРОВ, также не будет ситуации, когда роспуск парламента используется как «авторитарный рычаг для изменения власти и политического курса».

По его убеждению, с принятием закона укрепится «конституционный порядок».

Он отметил, что благодаря принятию этого закона «граждане Украины получат ответ, куда двигается государство».

Премьер считает, что также это будет способствовать согласованной работе всех ветвей власти.

Как сказал Н.АЗАРОВ, Украина станет «государством понятным, прогнозируемым и ответственным как в отношении своих граждан, так и относительно внешнего мира».

Он отметил, что главное в законопроекте – это подтверждение внеблокового статуса Украины.

По словам Н.АЗАРОВА, Президент предлагает снять с повестки дня вопрос, который «раскалывал общество, отвлекал от поиска собственных эффективных путей развития государства». Он отметил, что одновременно Украина делает «геополитический выбор, понятный и стабильный как для соседей, так и для мировых центров влияния». Он считает, что такой выбор будет воспринят «с облегчением и пониманием».