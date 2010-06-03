Кабмин надеется сбалансировать доходы и расходы госбюджета

Кабинет министров Украины рассчитывает, что уже со следующего года будут сбалансированы доходы и расходы государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время рассмотрения президентского законопроекта об основах внутренней и внешней политики Украины.

В частности, по словам Н.АЗАРОВА, правительство уже со следующего года рассчитывает направлять доходы от приватизации в инвестиционную составляющую украинской экономики.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 324 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 244,487 млрд. грн. Дефицит Госбюджета запланирован в сумме 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.