Межбанк к 12.00: доллар немного вырос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9240/7,9310 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,9280/7,9315 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2561/0,2564 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2562/0,2563 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,9101 руб./долл. (-0,2649).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2282/1,2284 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7375/9,7485 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,7465/9,7545 грн./евро.