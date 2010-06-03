Курс в комбанках сегодня не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению со 2 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,6% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,63 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 9,82 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,74 грн./евро, по продаже – в пределах 9,72-9,90 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению со 2 июня не изменился и сегодня составляет 0,2476/0,2575 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,96 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,65 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 9,80 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,50-9,74 грн./евро, по продаже – в пределах 9,78-9,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению со 2 июня и сегодня составляет 0,2490/0,2582 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2600 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,98 грн., евро – 9,55/9,85 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,91/7,965 грн., евро – 9,48/9,80 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,909/7,954 грн., евро – 9,62/9,90 грн., рубль – 0,2420/0,2580 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 3 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9256, к евро – 9,683498, к российскому рублю – 0,25411.