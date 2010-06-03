Украинский страховой рынок упал на 35% - до 3 млрд.грн.

Страховые компании Украины по итогам января-марта 2010 года, по предварительным данным, сократили сбор страховых премий на 34,8%, или 1,6 млрд. грн. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) со ссылкой на выступление президента ЛСОУ Натальи ГУДЫМЫ на заседании президиума Лиги 2 июня в Киеве.

Она также отметила, что украинский рынок страхования жизни по итогам первого квартала текущего года покажет незначительное падение – менее 2%, и платежи лайфовых страховщиков составят около 180 млн. грн.

Также сообщается, что Президиум ЛСОУ на заседании подтвердил мнение, что проект распоряжения Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) «Об утверждении требований к организации функционирования системы управления рисками у страховщика» требует доработки и принял решение направить соответствующее письмо в комиссию. и создать рабочую группу по вопросам введения в действие такого проекта.

По мнению членов президиума ЛСОУ, в данном проекте много вопросов не регулируется, отсутствуют модели функционирования системы управления рисками, и проект является декларативным и не доработанным.

Страховщики также отметили, что нельзя понять, как будет проводиться контроль со стороны Госфинуслуг по выполнению условий проекта распоряжения.

Члены Лиги также считают, что на основании предложенного проекта страховщики не смогут построить удовлетворительную и эффективную систему управления рисками, так как проект содержит поверхностные правила организации и функционирования такой системы, которые имеют неоднозначные толкования.

Кроме прочего, президент ЛСОУ отметила, что по итогам ее встречи с главой Госфинуслуг Василием ВОЛГОЙ была достигнута договоренность провести 7 июня 2010 года встречу Госфинуслуг с участниками страхового рынка.

В ходе заседания президиума ЛСОУ его члены договорились подготовить интересующие их вопросы к Госфинуслуг и направить их в комиссию для предварительного ознакомления.

Вместе с тем, члены президиума ЛСОУ единогласно приняли решение принять в состав организации частное акционерное общество «Страховая компания «ИНГО Украина Жизнь» (г. Киев).