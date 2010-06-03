Межбанк: доллар немного снизился

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9240/7,9310 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,9280/7,9315 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9265/7,9315 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:45 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9250/7,9256.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2561/0,2564 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2562/0,2563 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2558/0,2559 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 31,0299 рубля за доллар (-0,1451).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2230/1,2325 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7375/9,7485 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,7465/9,7545 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 9,7070/9,7175 грн./евро.