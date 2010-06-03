Королевская предлагает ввести контроль над доходами чиновников

Контроль над расходами и доходами необходимо начинать с чиновников, а уже потом распространить эту систему на всех граждан.

Такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя положение о введении системы косвенного контроля над расходами налогоплательщика в новом Налоговом кодексе, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Предлагаю на начальном этапе ввести систему контроля над доходами и расходами исключительно для госслужащих – ведь именно на них приходится львиная доля «теневых доходов». Если нынешняя команда сумеет навести порядок среди «слуг народа» и система заработает, то тогда можно вводить ее для всех без исключения граждан Украины. Если же этого не сделать, страну ожидает еще больший социальный раскол по линии «богатые – бедные», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам главы парламентского комитета, если правительство введет подобную систему в Украине, то она будет действовать лишь для обычных людей – для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты. «Чиновники, депутаты, представители правоохранительных органов, налоговики вряд ли на практике подпадут под действие этих норм. Пока в стране существует нынешняя коррумпированная система, контроль над их расходами будет лишь формальным», – отметила она.

Как сообщал УНИАН, Программой экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины, предусматривает доработку и принятие нового Налогового кодекса до конца 2010 г.