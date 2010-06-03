Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует принятия Налогового кодекса в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с посланием к украинскому народу во дворце “Украина”.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул необходимость реформирования отечественной налоговой системы.

"Я буду требовать как можно скорейшего реформирования отечественной налоговой системы. Она является одной из наиболее сложных и непрозрачных в мире. Ставлю перед всеми амбициозную задачу - в следующий, 2011 год, войти с новым Налоговым кодексом", - сказал Президент.