Кабмин разрешил Нацагентству по Евро-2012 закупать без тендера

Кабинет министров Украины разрешил Национальному агентству по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу закупать товары, работы и услуги без тендера.

Текст соответствующего постановления (№389 от 2 июня) размещен на правительственном портале.

В частности, указанным постановлением Кабмин дополнил пункт 7 «Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» (постановление КМУ от 17 октября 2008 г. №921) абзацем «товары, работы и услуги, которые закупаются Национальным агентством по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу для осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу».

Напомним, в данном пункте указан перечень товаров и работ, на которые не распространяется положение о госзакупках.