Кризис в ЕС не окажет прямого влияния на экономику Украины

Долговой кризис в Европейском Союзе не окажет прямого влияния на экономику Украины.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

По ее прогнозам, ослабление евро по отношению к доллару США снизит конкурентоспособность украинского экспорта на европейском рынке и будет стимулировать рост импорта из стран еврозоны. Но сравнительно небольшой удельный вес Западной Европы в структуре как украинского экспорта, так и импорта, смягчит негативное влияние этих факторов на общее сальдо внешней торговли Украины.

Как подчеркнула экономист, масштабы влияния долгового кризиса в ЕС и колебаний курса доллар-евро на экономику в целом будут менее значительны, чем у соседей Украины по региону, благодаря меньшей зависимости украинского экспорта от европейского рынка. Поставки в Западную Европу занимают только 21% совокупного экспорта товаров из Украины, в то время как для России этот показатель составляет 46%, а для стран Центральной и Восточной Европы – от 47 до 77%. Поэтому снижение внутреннего спроса в странах Европы вследствие вынужденного сокращения бюджетных расходов мало повлияет на экономику Украины.

Кроме того, добавила Е.БЕЛАН, структура торговых потоков между Украиной и ЕС позволяет говорить и о позитивном влиянии девальвации евро. Крупнейшей статьей поставок в нашу страну из еврозоны является продукция машиностроения, в частности, оборудование. При этом 40% всей продукции машиностроения Украина импортирует именно из Европы. «Удешевление оборудования, произведенного в ЕС, в связи со снижением курса евро будет способствовать оживлению инвестиционной активности в Украине», - считает экономист.

Экономист отметила, что при этом основной статьей экспорта из Украины в Европу является сталь. Однако на поставки в страны ЕС приходится всего 10% украинского экспорта стали, поэтому для всей сталелитейной отрасли и экономики Украины в целом определяющее значение будет иметь динамика спроса и цен на продукцию металлургии в мире и ключевых для Украины рынках – Ближний Восток, Северная Африка, страны СНГ.

По мнению Е.БЕЛАН, что касается риска распространения кризисных явлений через банковскую систему, то он практически отсутствует, несмотря на то, что украинская банковская система достаточно тесно интегрирована с финансовым сектором ЕС. «Среди европейских стран, чьи банки считаются уязвимыми, в украинской банковской системе представлена лишь Греция, занимающая 1,4% в общей структуре активов», - обратила внимание экономист.