НБУ: банки не полностью кредитуют субъекты хозяйствования

Национальный банк Украины заявляет, что коммерческие банки в полной мере не выполняют свою функцию – кредитование субъектов хозяйствования.

Об этом говорится в имеющимся в распоряжении УНИАН письме от 28 мая 2010 года, которым Нацбанк отвечает на обращение Ассоциации украинских банков.

«Несмотря на стимулирующие мероприятия, которые предпринимает Национальный банк, и наличие свободной ликвидности, банки не увеличивают объемы кредитования, а направляют избыточную ликвидность на покупку депозитных сертификатов НБУ и операции по двусторонней котировке государственных облигаций Украины, что свидетельствует о невыполнении в полной мере банками своей функции – кредитование субъектов хозяйствования», - говорится в письме регулятора от 28 мая 2010 года.

АУБ обратилась к регулятору по поводу требования к банкам с 1 мая т.г. перечислять 100% сформированных обязательных резервов на отдельный счет в НБУ. С целью нивелирования негативного влияния этой нормы на деятельность банков Ассоциация предложила увеличить процентную ставку по остаткам средств на отдельном счете в НБУ до размера учетной ставки (на сегодня она составляет 10,25% годовых - УНИАН). Кроме того, АУБ предложила регулятору предоставить гарантии банкам по учету целевых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в покрытии обязательных резервов до момента погашения этих бумаг. На сегодня НБУ разрешает учитывать в сумме обязательных резервов 100% номинальной стоимости ОВГЗ выпущенных для финансирования мероприятий, связанных с проведением чемпионата Евро 2012.

В ответе НБУ на эти предложения говорится: «Нацбанк не может брать на себя ответственность в долгосрочной перспективе не вносить изменения в порядок формирования банками обязательных резервов при наличии существенных изменений ситуации на денежно-кредитном рынке, в том числе, и по учету целевых ОВГЗ для покрытия обязательных резервов в размере 100% от их номинальной стоимости до момента их окончательного погашения».

Нацбанк в свое письме напоминает, что ликвидность отдельных банков он регулирует через монетарные инструменты (рефинансирование, депозитные сертификаты, операции на открытом рынке и т.д.). При этом регулятор подчеркивает, что, «в первую очередь, ликвидность конкретного банка должна регулироваться через межбанковский кредитный рынок, который на сегодня возрождается и для этого необходимо возобновлять взаимную доверенность между банками».

Как сообщал УНИАН, постановлением правления НБУ от 20 апреля 2010 года №210 с 1 мая 2010 года введены требования относительно 100%-ного перечисления банками сформированных обязательных резервов на отдельный счет в Национальном банке Украины. Таким образом регулятор старается стерилизировать избыточную ликвидность банковской системы.