Подход МВФ к кредитованию Украины изменился

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО уверен, что Украина договорится с МВФ о заключении новой программы сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Верховной Раде.

«Я уверен, что эта программа будет», - заявил он.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Украину прибудет миссия МВФ для дальнейшего обсуждения условий сотрудничества.

При этом он подчеркнул, что подход МВФ по предоставлению кредита несколько изменился и сейчас сумма кредитных средств, которая может быть использована для покрытия дефицита бюджета, будет существенно уменьшена, и основная часть кредита будет идти на пополнение валютных резервов Национального банка Украины.

«Они (средства кредита) не будут проедены, а пойдут на валютные резервы Национального банка», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 2 июня вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. «Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.