Межбанк: котировки составляют 7,9215-7,9310 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9215/7,9310 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2550/54, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,6490/9,6625. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упал – 1,2181/83 (четверг - 1,2282/84).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой и продажей американской валюты по курсу – 7,9250/7,9256.