Заявления о возмещении НДС облигациями нужно подать до 25 июня
Постановление Кабмина
Заявления об оформлении возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) должны быть поданы налогоплательщиками до 25 июня єтого года.
Это предусмотрено в постановлении Кабинета министров Украины №368 от 12 мая 2010 года, обнародованном на сайте Верховной Рады.
«Возмещение сумм НДС осуществляется на основании поданного налогоплательщиком не позже 25 июня 2010 г. в орган государственной налоговой службы по месту его регистрации заявления об оформлении возмещения НДС облигациями», - говорится в документе.
Согласно постановлению, будет осуществлен выпуск среднесрочных амортизационных ОВГЗ (номинал одной облигации 1 тыс. грн.) со сроком обращения пять лет для возмещения сумм НДС, которые были задекларированы к возмещению до 1 мая 2010 г., подтверждены по результатам проверок и не возмещены на дату вступления в силу Закона "О Государственном бюджете Украины на 2010 год".
Ставка доходности по бумагам устанавливается на уровне 5,5% годовых, купонный период составляет шесть месяцев.
Погашение облигаций будет осуществляться путем проведения каждого полугодия выплат по погашению основной суммы долга в размере 10% номинальной стоимости бумаг.
Общий объем эмиссии определит Министерство финансов Украины в соответствии с утвержденными реестрами инвентаризации плательщиков НДС, которым не возмещен этот налог.
Как сообщал УНИАН, 26 мая т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что объем выпуска НДС-облигаций может составить 20 млрд. грн.