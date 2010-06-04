Кабмин намерен в августе ввести автоматическую систему возврата НДС
12:43, 04 июня 2010Финансы
0
Сообщил Тигипко
Правительство планирует в августе ввести автоматическую систему возврата налога на добавленную стоимость.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьр-министр Сергей ТИГИПКО, выступая сегодня в Верховной Раде.
«Уже в августе мы хотим выйти на автоматическое возвращение НДС для плательщиков налогов», - сказал он.
С.ТИГИПКО отметил, что, в первую очередь, такая система будет применяться к крупным плательщикам налогов, а в последующем система будет распространяться на предприятия среднего бизнеса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter