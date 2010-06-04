Кабмин намерен в августе ввести автоматическую систему возврата НДС

Правительство планирует в августе ввести автоматическую систему возврата налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьр-министр Сергей ТИГИПКО, выступая сегодня в Верховной Раде.

«Уже в августе мы хотим выйти на автоматическое возвращение НДС для плательщиков налогов», - сказал он.

С.ТИГИПКО отметил, что, в первую очередь, такая система будет применяться к крупным плательщикам налогов, а в последующем система будет распространяться на предприятия среднего бизнеса.