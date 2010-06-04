Кабмин планирует предельный дефицит бюджета не более 4,5% ВВП

Кабинет министров Украины планирует в следующем году установить предельный размер дефицита государственного бюджета на уровне не более 4,5% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, во время обсуждения в Верховной Раде вопросов бюджетной политики на 2011 год, заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

Кроме того, по его словам, предусматривается установление доли перераспределения ВВП через сводный бюджет на уровне, не превышающем прогнозный показатель на 2010 год, и не более 30,5% ВВП.

Как сказал Ф.ЯРОШЕНКО, также планируется удержание объема государственного долга на уровне не менее 40% ВВП и установление удельного веса расходов развития на уровне 13-14% ВВП.

«Будет сохранена политика дальнейшего финансового обеспечения местных бюджетов, расширения их доходной базы и мер по экономическому стимулированию», - сказал он.

Министр финансов отметил, что для обеспечения успешной реализации запланированных мероприятий в 2011 году будет предложено осуществить ряд действий в финансовой сфере, в частности, это взвешенная и эффективная налоговая и бюджетная политика, социальная направленность, инфраструктурные программы и пр.