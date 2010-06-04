Ставку рефинансирования НБУ нужно снизить до 10-11%

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что ставку рефинансирования Национального банка необходимо снизить до 10-11%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Верховной Раде.

«Ставку необходимо снижать. Она должна быть немного выше инфляции. Сегодня инфляция будет процентов 9, то есть процентов 10-11 может быть ставка рефинансирования», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, по мнению руководителя группы советников НБУ Валерия ЛИТВИЦКОГО, ставка рефинансирования должна быть приближена к учетной.

«Мы будем менять все ставки с учетом многих обстоятельств. Нашу процентную политику тормозит такой разрыв между ставками рефинансирования и учетной ставкой. Он должен быть минимальным, чтобы не было такого, что рабочие ставки рефинансирования составляют 15-17%, а учетная – 10%, – сказал В.ЛИТВИЦКИЙ. – Мы будем выстраивать процентные ставки таким образом, чтобы они способствовали выходу из рецессии и возобновлению кредитования. Они должны быть противоинфляционными». В августе 2009 года НБУ снизил учетную ставку с 11% до 10,25%.