Межбанк: котировки составили 7,9245-7,9320 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9215/7,9310, к 12:00 цены повысились до 7,9245/7,9320 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2550/0,2554, к 12:00 цены поднялись до 0,2556/0,2559. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 31,0199 (-0,0100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2181/1,2183, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,6490/9,6625, к 12:00 цены ушли вверх - 9,6660/9,6790.