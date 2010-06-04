Средний курс в комбанках сегодня не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 3 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,7% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,56 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 9,78 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,50-9,64 грн./евро, по продаже – в пределах 9,68-10,03 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 3 июня незначительно понизился и сегодня составляет 0,2470/0,2576 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2610 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,95 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,60 грн./евро, продажи – на 0,6% – до 9,74 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,50-9,67 грн./евро, по продаже – в пределах 9,69-9,80 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы незначительно понизился по сравнению с 3 июня и сегодня составляет 0,2488/0,2577 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,97 грн., евро – 9,55/9,85 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,91/7,955 грн., евро – 9,48/9,80 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,91/7,955 грн., евро – 9,50/9,80 грн., рубль – 0,2540/0,2580 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 4 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9253, к евро – 9,722758, к российскому рублю – 0,25653.