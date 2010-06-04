Тигипко: «Надра» должны реструктуризировать долг на 7 лет

Для того, чтобы государство вошло в банк «Надра», его внешняя задолженность должна быть реструктуризирована, минимум, на 7 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьр-министр Украины Сергей ТИГИПКО, выступая сегодня в Верховной Раде.

«Если правительство будет входить туда (в банк «Надра» - УНИАН), то нам нужно, чтобы вся внешняя задолженность была реструктуризирована, минимум, на 7 лет. Такую же реструктуризацию для этого банка провел Национальный банк Украины», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, сумма внешней задолженности банка «Надра» составляет около 900 млн. долл.

По оценкам Нацбанка Украины, для стабилизации работы банка «Надра» необходимо 10 млрд. грн. Эти средства в капитал банка готовы предоставить на паритетных условиях частный инвестор, которым выступает владелец Group DF Дмитрий ФИРТАШ, и правительство Украины. При этом предполагается, что государству будет принадлежать контрольный пакет (50% + 1 акция) в этом кредитно-финансовом учреждении.

По информации банка "Надра", процесс его рекапитализации при участии государства и частного инвестора планируется завершить до конца июня текущего года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составляли 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.