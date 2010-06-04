Валовые международные резервы НБУ выросли до 27 млрд. долл.

Валовые международные резервы Национального банка Украины в мае 2010 года, по оперативным данным, выросли на 1,3% – до 26 млрд. 705,7 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за май 2010 года составил 9 млрд. 664,1 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило 1 млрд. 050,5 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам мая т.г. составил 2 млрд. 828,4 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 399,7 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 428,7 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц уменьшились на 65,3 млн. долл. и на 31 мая 2010 года составили 14 млрд. 636 млн. долл.

Также сообщается, что в апреле 2010 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2009 года составил 4,6%. По данным НБУ, это было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам – основным торговым партнерам (на 2,2 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 2,4%). Последнее произошло по причине укрепления гривни относительно ряда свободно конвертируемых валют, включая доллар, евро, японскую иену и т.п.