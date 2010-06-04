В Украине денежная масса увеличилась на 2,1%

В Украине в мае 2010 года денежная масса увеличилась на 2,1% (с начала года – на 7%) – до 521,5 млрд. грн., а монетарная база – на 1,6% (с начала года – на 4,2%) – до 203,2 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

При этом регулятор отмечает, что увеличение денежного предложения в мае происходило главным образом через осуществление Нацбанком операций по покупке иностранной валюты на межбанковском рынке.

По данным Нацбанка, общий объем депозитов в мае увеличился на 2,4% (с начала года – на 9,2%) – до 358 млрд. грн. В частности, темпы прироста депозитов юридических лиц в мае составили 4,2% (с начала года – 6,4%) – до 123,8 млрд. грн., объем депозитов населения увеличился на 1,5% (с начала года – на 10,8%) – до 234,3 млрд. грн. При этом прирост депозитов населения в национальной валюте (17,9%) более чем втрое превышает соответствующий показатель по средствам в иностранной валюте (4,6%).

Объем операций по мобилизации НБУ средств банков в мае составил 17,6 млрд. грн., объем операций по рефинансированию банков – 24,2 млн. грн. (с начала года – 99 млрд. грн. и 3,84 млрд. грн. соответственно).

Рост ликвидности банков в мае определенным образом сдерживался также за счет проведения Нацбанком операций по двусторонним котировкам государственных облигаций Украины, в пределах которых было продано государственных облигаций по номинальной стоимости на сумму 1,4 млрд. грн. (с начала года – на 7,5 млрд. грн.) и приобретено на сумму 0,4 млрд. грн. (с начала года – на 2,7 млрд. грн.).

Средства правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в мае сократились на 13,2% – до 5,5 млрд. грн.

В НБУ напомнили, что с 1 мая 2010 года банки должны формировать весь объем обязательных резервов на отдельном счете в Национальном банке Украины (до этого на отдельном счете банки формировали 50% от суммы обязательных резервов, сформированных за предыдущий отчетный период резервирования).

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в мае и перечисленных на отдельный счет в Нацбанке Украины, составил почти 9 млрд. грн. Объем корсчетов банков в мае снизился на 16,1% (с начала года – на 1,7%) – до 17,1 млрд. грн.

По данным НБУ, средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте уменьшилась с 15,6% в апреле до 14,6% в мае, а в иностранной валюте – с 11,5% до 10,8% соответственно. Средневзвешенная стоимость депозитов в гривне за этот период уменьшилась с 13,1% до 11%, а в иностранной валюте – с 8,3% до 8,1%.

На межбанковском кредитном рынке средневзвешенная ставка по договорам в мае осталась без изменений – 2,6% годовых при незначительном снижении стоимости кредитов овернайт – до 1,3% с 1,4% в апреле 2010 года.

«Позитивные тенденции, которые состоялись на денежно-кредитном рынке, пока еще не привели к активизации процессов кредитования: общий объем остатков кредитных вложений в мае уменьшился на 0,2% (с начала года – на 2,9%) – до 696,6 млрд. грн. Такая динамика кредитов в мае была предопределена уменьшением кредитов, предоставленных населению (на 1%), в то время как объем кредитов, предоставленных юрлицам, увеличился на 0,2% (в том числе в национальной валюте – на 1,2%)», – указывается в сообщении.