В мае НБУ выкупил ОВГЗ на 240 млн. грн.

В мае Национальный банк Украины выкупил (по номинальной стоимости без учета операций по двусторонней котировке) облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 240 млн. грн., с начала года – на 26,5 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в государственный бюджет Украины в мае поступили средства на общую сумму 2,803 млрд. грн. (с начала года – 20,870 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение правительственных бумаг (с учетом ОВГЗ, выпущенных для целей докапитализации) на общую сумму 27,260 млрд. грн. В мае выпуск ОВГЗ для целей рекапитализации не осуществлялся.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов первичного размещения в мае составляла 11,88% годовых (с начала года - 15,49% годовых).

Погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 11,593 млрд. грн., в том числе основной долг – 7,817 млрд. грн., выплата дохода – 3,775 млрд. грн.