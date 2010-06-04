Межбанк: евро продолжил падение

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9215/7,9310 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,9245/7,9320 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9260/7,9295 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9250 грн./долл., а также с покупкой евро по курсу 9,60 грн./евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2550/0,2554 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2556/0,2559 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2553/0,2555 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,14 рублей за доллар (+0,1101).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2181/1,2183 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,2046/1,2048 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,6490/9,6625 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,6660/9,6790 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 9,5830/9,5900 грн./евро.