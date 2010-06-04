Повышение коммунальных тарифов в Киеве - безосновательно

Антимонопольный комитет Украины считает, что основания для повышения коммунальных тарифов в городе Киеве отсутствуют, а действующие тарифы не имеют надлежащего экономического обоснования.

Об этом сообщается на официальном сайте АМКУ.

По заключению Антимонопольного комитета, Киевская горгосадминистрация, принимая решение о повышении тарифов с 1 июля, нарушила процедуру их установления и нормы Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», поскольку перед принятием распоряжения не было обнародовано обоснование таких изменений.

Между тем, отмечают в Комитете, КГГА до сих пор не определила исполнителей услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, что делает механизмы введения тарифов еще более непрозрачными, делает невозможным проведение перерасчета с потребителями за непредоставленные или некачественные коммунальные услуги.

АМКУ отмечает, что с ноября 2008 года не менялись цены на природный газ для населения, что могло бы стать причиной для пересмотра тарифов.

«Антимонопольный комитет вынужден констатировать, что бездеятельность киевской власти и соответствующих муниципальных служб, которые не могут обеспечить нормальное функционирование жилищно-коммунальной сферы, в очередной раз приводит к перекладыванию всех просчетов на плечи потребителей”, – отметил председатель АМКУ Алексей КОСТУСЕВ.

По его словам, вместо осуществления эффективных мер по сохранению и рациональному использованию ресурсов власть в который раз выбирает самый простой путь систематического необоснованного повышения тарифов, что является недопустимым.

А.КОСТУСЕВ отметил, что АМКУ намерен завершить расследование по этому поводу и принять решение, нацеленное на защиту требований конкурентного законодательства и интересов потребителей.

Как сообщал УНИАН, 1 июня муниципальная газета “Хрещатик” обнародовала распоряжение КГГА от 31 мая № 392, согласно которому в Киеве с 1 июля тариф на горячую воду возрастет по сравнению с нынешним на 29%, на отопление - на 41%.

2 июня мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что обнародованные тарифы на тепло и горячую воду, которые предусматривается ввести с 1 июля, еще могут корректироваться. Он сказал, что распоряжение КГГА от 31 мая № 392 было обнародовано с целью его обсуждения с общественными институтами и получения экспертной оценки профильных правительственных структур.