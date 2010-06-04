Свидетельства шести кредитных союзов аннулированы

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг исключила из Госреестра и аннулировала свидетельства шести кредитных союзов.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Комиссии.

Согласно сообщению, из Госреестра были исключены следующие кредитные союзы: КС «Акерман-Финанс» (Одесская обл., г. Белгород-Днестровский), КС «Параллель» (Луганская обл., г. Красный Луч), одесский областной КС «Витязь» (г. Одесса). Также были исключены КС «Украина» Конгресса национально-демократических сил Киевской обл. (г. Киев), КС «Одесский областной кредитный союз военнослужащих и работников силовых ведомств – Содружество» (г. Одесса) и КС «Добробут» (г. Одесса) в связи с отсутствием по заявленным местам нахождения.